Así lucen los niños de 'Karsu' años después de grabar la novela: uno ganó importante premio

Todo está listo para el capítulo final de la exitosa producción que fue grabada entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 en Turquía y que conquistó no solo al público del exterior, sino también a la cultura colombiana. Este exitoso programa contó con la participación de actores de primera categoría de la talla de Özge Özpirinçci (Karsu),Necip Memili (Reha), Demet Akbağ (Filiz), entre otras figuras del entretenimiento internacional.

Quiénes son los niños de 'Karsu' y cómo se ven ahora

Algunos de los actores más importantes de esta historia son los hijos de Karsu, quienes no solo se convirtieron en el eje de la historia debido a todo lo que representan en la vida de la mujer, sino también porque dieron un importante mensaje de unión familiar. Estos niños en la vida real son Mina Akdin (Tilsim), Miray Yeral (Selin) y Sarp Kaan (Kuzey).



Aunque la producción fue grabada recientemente y no han tenido mayores cambios físicos, en sus más recientes fotografías publicadas en redes sociales sí se les nota el crecimiento en comparación con los primeros capítulos de la novela.

La mayor de los tres hermanos recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y está de cumpleaños este 7 de octubre de 2025, por lo que tiene 13 años de edad. Con frecuencia comparte contenido relacionado con sus jornadas de grabación, la relación que sostiene con colegas del medio y los viajes que realiza en compañía de sus seres queridos.

El intérprete de Kuzey ha creado una comunidad de más de 40 mil seguidores. En diciembre de 2024 tuvo la oportunidad de participar en los Premios Pantene Golden Butterfly en donde obtuvo un reconocimiento en la categoría Mejor Artista Infantil, logro que le abrirá puertas en la industria del entretenimiento gracias a su talento y disciplina.

Por su parte, no se tiene mucha información de Miray Yeral, pues su cuenta de Instagram no se encuentra disponible. Han sido precisamente sus colegas los que han publicado imágenes con la menor y han demostrado que tienen una excelente relación, por lo que pasaron de ser simple compañeros a ser grandes amigos.

