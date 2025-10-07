Deisy desmintió que le saliera el tiro por la culata con Tina en la Muerte: "A mí nadie me sacó"

La exintegrante de las casas Alpha y Omega en el programa le concedió una entrevista a John Álvarez en la que se refirió acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas y lo que pudo hacer para avanzar más en la competencia. En medio del encuentro, la modelo fitness no dudó en referirse a la supuesta rivalidad que tuvo con una de las mellizas mientras estuvieron en la escuadra morada.

Observa la entrevista a partir del minuto 8:00

"¿Cómo te sientes después de haber dicho que ibas a sacar a Tina y ella resultó sacándote?", le preguntó el presentador, por lo que ella contestó tajantemente no solo que este comentario no salió de su boca, sino que ella creía que sería una de las primeras en asegurar su cupo para la siguiente fase del programa.

"Primero que todo yo no fue la que dije que iba a sacar a Tina, eso fue un comentario que hizo otra compañera, Valentina", dijo.



Posteriormente, aprovechó el espacio para señalar que ella es la única responsable de su salida de La Ciudad de las Cajas, pues considera que le hizo falta centrarse más en su propia competencia y poner en práctica todas las veces que se preparó para el Box Negro.

"A mí nadie me sacó, a mí me sacó mi desconcentración, pero de ahí para allá no siento que nadie me hubiera sacado a mí, antes al contrario, siento que hice una pista excelente a pesar de los resultados", dijo.

Deisy también expresó en el mismo espacio que se siente muy agradecida con todos los miembros de la producción por acompañarla en el proceso y añadió que este sentimiento de gratitud la ha llevado a tener el corazón dividido entre Alpha y Omega. A pesar de los problemas que llegó a tener con los rosados como producto de la estrategia de juego y los Chalecos de Sentencia, la joven está segura de que fue su primera casa la que le permitió dar a conocer sus habilidades y probarse a sí misma de lo que era capaz en el terreno de juego.

