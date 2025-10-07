En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Muestran cómo juez del ‘Desafío’ explica pruebas a participantes; no se ve en televisión

Muestran cómo juez del ‘Desafío’ explica pruebas a participantes; no se ve en televisión

Antes de que Gamma y Omega entren a competir, Sebastián Martino les hace un recorrido a los concursantes por la pista de juego y les indica con detalles cómo es que la deben cruzar de manera correcta.

Foto: Captura de pantalla de Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

