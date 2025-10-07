Muestran cómo juez del ‘Desafío’ explica pruebas a participantes; no se ve en televisión

La intención es que los participantes tengan las reglas claras del juego y no comentan errores que puedan perjudicar el rendimiento del equipo por desconocimiento. Asimismo, la idea es que los concursantes del ‘Desafío’ reciban advertencias de seguridad para evitar accidentes y que resuelvan dudas, en caso de tener alguna.

Por cuestiones de tiempo, este proceso no se ve al aire, sino que a los televidentes se les presenta una representación gráfica de cómo se debe pasar la pista de competencia, mientras Andrea Serna explica el procedimiento que ellos deben seguir.

¿Quién es Sebastián Martino, juez del ‘Desafío’?

El argentino no solo es el juez de en el programa de supervivencia de Caracol Televisión, sino que también es productor y uno de los encargados de diseñar y probar las pruebas a las que se deben enfrentar los concursantes en cada edición del ‘Desafío’.



Martino ha estado trabajando en el ‘reality’ desde la primera temporada, pero solo en 2016 se volvió una cara visible para los televidentes, cuando apareció con su icónica frase: “Preparados, listos, ya”.

El juez del ‘Desafío’ está casado, tiene dos hijos y en realidad es abogado de profesión; sin embargo, no ejerció por mucho tiempo, pues decidió irse de su país, Argentina, por la crisis económica que se vivía en la época del 2001.

Martino además tiene un espíritu de aventura, pues hace 25 años compitió en Expedición Robinson Argentina, ‘reality’ en el que fue el gran ganador de 100.000 pesos argentinos, que para la época equivalían a 100.000 dólares, según La Nación.