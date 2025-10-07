Katiuska se hace una prueba de embarazo en el Desafío, el resultado sorprende: “Me voy feliz”

En el capítulo 68 del Desafío Siglo XXI llamó la atención un inesperado momento en la casa Omega: Katiuska decidió hacerse una prueba de embarazo, causando sorpresa y preocupación entre sus compañeros.

Primero, la capitana le comentó la situación a Rosa y a Rata, y antes de entrar al baño, confesó ante las cámaras: “Necesito ir ya porque el estrés me tiene mal. Yo quiero tener un hijo, pero no ya. Si sale positiva, igual me voy feliz".



Minutos después, Katiuska salió del baño y, entre risas, contó que el resultado había sido negativo, aunque aprovechó para jugarle una broma a sus compañeros, quienes corrieron la voz y alarmaron a todo el equipo.

Tina, curiosa, le preguntó cómo se sentía, y ella respondió: “Sí, me siento rara hace rato. Le dije a Rosa que me sentía extraña. Hace días iba a pedir la prueba, pero pensé: después de capitanía, porque no me voy a perder esa competencia”. Leo, por su parte, comentó que sería mejor hacerle una prueba de sangre para estar más seguros, mientras que Katiuska reconoció que, si el resultado hubiese sido positivo, tendría que abandonar la competencia por precaución.



¿Katiuska, del Desafío, está embarazada?

Más tarde, antes de salir al Desafío de Sentencia y Hambre, reunió a su equipo y, entre risas, dijo:

“Debo dar unas palabras de madre: ya somos nueve Omega, estamos en ventaja. Tenemos uno más en el equipo. Vamos a ponerle el nombre de Dinero, porque eso es lo que voy a parir. ¡Salió negativo!”.

Leo confesó que se alcanzó a ilusionar y se mostró algo decepcionado. Entre tanto, Zambrano reaccionó con humor: “Allá estaba el tío y acá estaba el papá". Tina lo corrigió bromeando: “Padrastro”, y él respondió: “Papá no es el que hace, es el que cría".

