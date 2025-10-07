En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Katiuska se hace una prueba de embarazo en el Desafío, el resultado sorprende: “Me voy feliz”

Katiuska se hace una prueba de embarazo en el Desafío, el resultado sorprende: “Me voy feliz”

La capitana de Omega encendió las alarmas en su equipo al revelar que se había hecho una prueba de embarazo, lo que generó todo tipo de reacciones. Luego, admitió que, de ser positiva, tendría que abandonar la competencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad