Yeferson Cossio confiesa la verdad tras su falla en el corazón: "Uno no puede respirar"

Yeferson Cossio tenía a sus seguidores a la espera de explicar qué fue lo que le ocurrió en el corazón. Antes de empezar la Navidad, tuvo que ser intervenido en el hospital, por lo cual, su familia estaba preocupada. Tras salir bien de esta situación, volvió a tener una recaída, y dejó pensativos a muchos. A raíz de esto, decidió hablar con la verdad y contar todo en detalle.

Qué le pasó a Yeferson Cossio en el corazón

Primero empezó contando que el corazón le empezó a latir muy fuerte, mientras hablaba con alguien en particular. De la nada, cuando estaba en la conversación, él se enfocó en el celular, porque no sabían era lo que estaba sintiendo en su cuerpo. Además, indicó que de la nada no podía respirar.



"Yo la embarré por cumplirle a los demás. Yo había quedado con una acción comunal, que yo le iba a llevar regalos a unos niños en Bello, Antioquia. Yo no quería partirles el corazón, cogí firme salida voluntaria en la UCI. Y a mí con la intervención que me hicieron, me lograron estabilizar el corazón, solo era una solución montanea. Yo decidí irme para no quedarles mal", empieza diciendo.



Además, afirmó que él empezó a cuidarse durante toda la época navideña y además, confesó haber durmido muy bien por su salud. Sin embargo, ocurrió algo, y tras unos días solo estaba descansando de una a dos horas, por lo cual, esto fue un detonante para no poder recuperarse del todo y de esta manera volver al hospital.

Por qué hospitalizaron a Yeferson Cossio por segunda vez

Después, decidió hablar con la verdad, indicando que en medio del festival al que asistió ignoró tomarse las pastillas. Aunque Carolina Gómez, su novia, le recordó todo el tiempo, él no se las tomó. Por otra parte, añadió que la mujer estaba atravesando un duelo, porque se le había muerto su perrito. Razón por la que ella no pudo acompañarlo, pero el influencer paisa estuvo muy pendiente de ella.

Asimismo, Yeferson Cossio confirmó que lo van a intervenir de nuevo este marte 13 de enero, para poder finalizar todo este tema. Detalló estar muy enfocado en su recuperación, para salir de esta situación y volver a la normalidad, dado que su salud es muy importante. de esta manera, evitar vivir lo anterior.