Robinson Díaz, de 'Vecinos', revela si ha pensado en retirarse de la actuación

Robinson Díaz, recordado por su papel en 'Vecinos', habló en La Red sobre su trayectoria en la actuación y la evolución que ha tenido con los años. Dejó claro que no contempla alejarse de la televisión.

“Hasta que el cuerpo aguante”: Robinson Díaz revela por qué no piensa dejar la actuación

Robinson Díaz, el actor de ‘Vecinos’, detalló en La Red su vida actoral y lo que ha crecido a lo largo del tiempo. Además, indicó que no sabe qué ocurrirá, pero no quiere retirarse de la pantalla.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 10 de ene, 2026
