“Hasta que el cuerpo aguante”: Robinson Díaz revela por qué no piensa dejar la actuación

Robinson Díaz explica que su mayor motor en la actuación ha sido siempre contar historias que conecten con el público. Afirma que es riguroso con su trabajo y que su principal preocupación es que cada personaje tenga verdad, profundidad y resulte memorable para quien lo ve, sin importar el género que interprete.

Mira también: Robinson Díaz, pareja de Sandra Reyes en varias producciones le dio un último adiós



Por qué Robinson Díaz no quiere dejar la actuación

El actor también reflexiona sobre la fama y advierte que puede desdibujar a las personas si no se maneja con cuidado. Asegura que a lo largo de su carrera ha vivido momentos buenos y difíciles, y que entendió que el éxito y el fracaso son muy parecidos, por lo que esta profesión debe asumirse con calma y resistencia.



Al recordar sus inicios, Robinson cuenta que comenzó con papeles pequeños, pero con una idea clara: construir personajes completos y auténticos. Señala que hizo parte de una generación que transformó la televisión colombiana, cuando se empezó a valorar más el talento actoral que los estándares de belleza tradicionales.

Sobre el retiro, es enfático en que no lo contempla. Dice que seguirá actuando de acuerdo con su edad, su cuerpo y su experiencia, y que trabajar largas jornadas es parte natural de su vida. Para él, la actuación no es una etapa, sino un camino permanente.

"Yo no me veo retirado, yo no me veo, o sea, yo todos los días me levanto a trabajar, trabajo 8, 10, 12 o 14 horas parado en este escenario. Entonces, hasta que el cuerpo aguante, yo voy a estar haciendo personajes", afirmó.





Mira también: Una llamada con Robinson Díaz cambió la vida de Emmanuel Restrepo, protagonista de La primera vez

Publicidad

Finalmente, resalta que la inteligencia y el talento terminan siendo más poderosos que la apariencia física. Destaca que Colombia logró abrirse espacio en el mercado internacional gracias a la calidad de sus actores, y deja claro que su compromiso con el oficio es total y definitivo.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

