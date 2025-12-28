Publicidad

La Red: Resumen| Tres exparticipantes del ‘Desafío’ ganan particulares premios, ¿cuáles fueron? - CaracolTV

Este capítulo de La Red fue diferente, porque reunieron los mejores momentos en categorías. Precisamente, una exparticipante del ‘Desafío’ y un hombre que sigue en el ‘Cubo de los eliminados’ se llevaron un premio, ¿en qué categoría?

16:06 min
Thumbnail
Resumen| Tres exparticipantes del ‘Desafío’ ganan particulares premios, ¿cuáles fueron?
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
