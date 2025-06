Melina Ramírez revela el momento difícil que vivió en su adolescencia: "Me costó años"

Melina Ramírez abrió su corazón y se sinceró sobre aquellos aspectos que ha vivido en el mundo del modelaje. Recientemente, estuvo en el pódcast 'Vos podés', de Tatiana Franco, en donde relató esa difícil experiencia que tuvo con tan solo 16 años.

Qué le pasó a Melina Ramírez cuando tenía 16 años

Primero empezó diciendo que en todos los campos se habla de la belleza física y que por ello tuvo algunos inconvenientes cuando era una adolescente. Ella indica que la median con un metro para saber sus medidas y que por ello, le decían que estaba subida de peso, aunque no lo estuviera, y solo por tener las caderas anchas.

"Yo a los 16 años tratando de entrar a los desfiles, pues yo siempre he sido superancha de acá para abajo, así soy yo y ya no peleo con eso. Era como ¿por qué no puedo ser tan delgada como mis compañeras?" y sufría con eso. Te hacen entrar en un conflicto con tu físico que yo decía, 'no'. O sea, me costó años entrar a este pensamiento. Cada vez vivo menos pendiente de cumplir las expectativas de los demás", indicó.

Asimismo, expresa que es muy complejo en el mundo actual, en donde las menores deben afrontar esto y en varias ocasiones, no tienen las herramientas para salir de esto. Ramírez indica que siempre tuvo a su familia apoyándola para que aquellos comentarios no la destruyeran.

"Yo sí siento que, este medio es muy bonito. Yo lo agradezco, lo amo, lo valoro, pero cada vez lo vivo con más respeto y con más conciencia de qué línea no quiero cruzar. Mi salud mental es primero, que mi bienestar es primero, que mis relaciones son genuinas, mis conexiones son verdaderas", agregó.

Asimismo, recordó cuando empezó en el mundo deportivo y aunque luchó para siempre dar lo mejor, afirma que algunos no creían que ella había llegado ahí por mérito propio; sin embargo, siempre mostró que es capaz y que en todo ámbito lo puede lograr.

"Siempre fue difícil, aparte yo empecé en presentación deportiva. Una entrevista que me ganaba era luchada de meses y entonces la gente decía, qué habrá hecho, claro, es linda, como que todos esos estigmas que hay alrededor", puntualizó Melina Ramírez.