Viuda de Omar Geles habla de los sueños que tenía con el artista: Ya cumplió uno con sus hijos

Maren García concedió una entrevista para canal de YouTube de Víctor Sánchez en Valledupar, en donde reveló cómo ha vivido el duelo, tras la muerte de Omar Geles. Un detalle que llamó la atención, fue cuando habló sobre esos sueños pendientes que tenía con el artista.

Viuda de Omar Geles revela detalles de su vida con el artista

Allí afirmó que cuáles eran los planes que él tenía y allí afirmó que tenía el sueño de conocer la nieve y recientemente logró cumplirlo con sus hijos; además, reveló que el plan era viajar en familia ese diciembre de 2024. "Eso que quiero hacer, como cumplir todas las cosas que soñábamos también, queríamos ir a París juntos", añadió.

Durante la charla, confesó que Dios le ha dado muchas fuerzas para afrontar toda esta situación. Precisamente, confesó que un día le dijo a Omar Geles, que si a él le pasaba algo, ella se moría

"Una vez que él se accidentó fue horrible. Fue un 25 de diciembre y cuando a mí me dijeron, yo estaba tan desesperada, pero cuando ya pude hablar con él, pues ya me tranquilicé. De verdad es un sentimiento que no puedo decir. Creo que mis hijos también me han hecho fuerte. Yo pienso ¿Y si yo no estoy, quién está con ellos? Es que ya no tienen a más nadie, solamente me tienen a mí", expresó.

Última carta de Omar Geles a Maren García

Es de recordar que, recientemente, Maren García reveló la que él le dejó antes de morir. La masiva fue escrita el 21 de enero de 2023, un año antes de su fallecimiento, le decía que él quería pasar toda la vida con ella y si no era así, lo más importante para él era la felicidad de ella. Tras estas palabras, ella le respondió.

"En esa carta que escribiste con tanto amor, soñabas con pasar el resto de tu vida a mi lado. Solo Dios sabe por qué pasó esto. Te prometo que cuidaré de tus hijos. Prometo luchar para que sean niños felices, que crezcan con Jesús en el corazón, como tú siempre nos enseñaste. Y que te recuerden, como sé que lo harán, porque eres inolvidable… Y todo lo que sembraste en ellos,

sé que florecerá", fueron las emotivas palabras con las que finalizó la publicación.