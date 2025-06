Así contestó la viuda de Omar Geles cuando le preguntaron si planea tener una nueva pareja

Maren García vuelve a llamar la atención de sus seguidores al conceder una entrevista exclusiva con Víctor Sánchez, en donde se sinceró sobre cómo ha enfrentado el duelo desde el fallecimiento de Omar Geles y si planea darse una nueva oportunidad en el amor próximamente. Inicialmente, explicó que no sabe a ciencia cierta si el autor de 'Los caminos de la vida' estaría de acuerdo con que ella empezara a salir con otro hombre, pues en vida destacó por ser una persona muy celosa.

Posteriormente, cuando el entrevistador le preguntó si tiene dentro de sus planes volver a enamorarse, la mujer admitió que ese es un tema que no la desvela, pues se encuentra enfocada cien porciento en el crecimiento y bienestar de sus hijos:

"En estos momentos no, no porque yo en realidad quiero que mis hijos sean grandes, quiero lograr lo que siempre planeábamos los dos. Después de eso, lo que Dios permita, en realidad yo estoy creyendo lo que Dios quiera para mi vida; o sea, si Dios permite que sea así, pues él hará todo, sino, pues no", mencionó con determinación.

Asimismo, indicó que no tiene afán, añadiendo que se encuentra en un punto en donde solo confía en la voluntad de Dios: "Él (Geles) siempre va a ser el amor de mi vida. Siempre, de verdad".

Desde el 21 de mayo de 2024, fecha en la que el destacado cantante de vallenato falleció, García ha procurado enfocarse en su propio proceso de sanación y en la crianza de sus niños. De hecho, recientemente tuvo que salir a aclarar un rumor en redes sociales, pues la estaban vinculando sentimentalmente con su odontólogo, quien desmintió toda la información y hasta les solicitó a sus admiradores abstenerse de difundir información falsa en las plataformas digitales.

Las reacciones en redes sociales ante la entrevista no se han hecho esperar, pues muchos la han felicitado por mantenerse concentrada en su objetivo: "Respondió con contundencia", "Está joven, necesita rehacer su vida, y ojalá que sea con un buen hombre", "Ella es muy linda, tal vez cuando se sienta preparada lo hace y si no pues normal, muchas mujeres no se casan más y viven para ellas y para sus hijos y no está mal 🙌", son algunos de los mensajes que se destacan.