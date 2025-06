Andrea Serna destapó el accidente que tuvo hace años: le dejó cicatriz visible y pocos la han notado

Andrea Serna apareció en un video en Instagram en el que recordó los accidentes más fuertes que sufrió en su niñez y que hasta el sol de hoy le ha dejado marcas en el cuerpo, especialmente en el rostro.

Mira también: Andrea Serna confirma si va a estar en la nueva temporada del Desafío este 2025

Los accidentes que ha sufrido Andrea Serna

El primero de ellos ocurrió cuando tenía 7 años. Según explicó, se estaban preparando para un viaje familiar; por lo que aprovechó para pedir permiso de montar bicicleta unos minutos. Al recibir una confirmación de sus progenitores, la presentadora corrió y cruzó una puerta de vidrio; de manera que la estrelló. Esta experiencia le dejó dos cicatrices: una en la mano y otra un poco más grande en la pantorrilla.

A pesar del susto, Serna aseguró que esta anécdota no fue la más alarmante. Posteriormente, mostró una herida que se hizo en la cabeza y a la cual ella describe como su propia "alcancía". De acuerdo con la versión de la conductora de televisión estaba jugando a lanzarse de un columpio cuando hizo mal el cálculo y este impactó en su cabeza.

Publicidad

Mira también: ¿Cómo se graban los llamados de Andrea Serna en el Desafío? El Lente Espía captó a la presentadora

"El uniforme era blanco entonces la sangre bien escandalosa sobre blanco. Pensaban que me había pasado algo gravísimo, por fortuna ni siquiera puntos me cogieron, pero pues la alcancía y la liniecita me han acompañado y me acompañarán por el resto de mis días", dijo en medio del clip.

Publicidad

Finalmente, se refirió a la denominada 'cicatriz de la infancia feliz', dado que está ubicada en el mentón. Serna recordó que estaba de vacaciones en Aranzazu, Caldas, deslizándose por las lomas en bicicleta con sus primas cuando de pronto terminó estrellándose contra el pavimento tras resbalarse con un montón de arena. Aunque sus familiares intentaron alertar a los padres de Andrea acerca del incidente, ellos no les creyeron al principio, pues creían que se trataba de una broma por el Día de los Santos Inocentes teniendo en cuenta que era 28 de diciembre.

Mira también: Andrea Serna explicó cómo logra estar con su hija Emilia durante el rodaje del Desafío

"Creo que tengo como seis o siete puntos aquí", explicó, añadiendo que tenía aproximadamente 10 años, casi la misma edad de su hija Emilia Barraza.