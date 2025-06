Greeicy preocupó a sus fans al destapar el difícil momento por el que atraviesa: "No aguanto más"

Greeicy vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de publicar un emotivo video en su perfil oficial de TikTok en el que explicó que está atravesando por un momento complejo en su vida personal y al mismo tiempo laboral. Según expresó, hace poco tuvo un día que la llevó a reflexionar sobre la cantidad de compromisos que tiene pendientes y cómo debe organizarse para cumplirlos a cabalidad.

"Hace dos días... Eso me pasa constantemente, pero bueno. Recientemente, tuve un día de muchas lágrimas porque me sentía como abrumada por tareas pendientes, por la vida personal, por la vida laboral, por las cosas que quiero hacer que no he empezado y me sentí como siempre abrumada y siento que esto también es de todos. No lo comparto como para generar lástima, sino para generar conexión", dijo en la citada red social.

Posteriormente, recordó la importancia de validar las emociones y llorar si es necesario. Después indicó que se puso en disposición para que todo fluyera y empezó a organizar su tiempo y sus asuntos para dedicarse a una cosa a la vez, dándole prioridad a su familia, conformada principalmente por su pareja sentimental Mike Bahía y su hijo Kai.

"Estoy segura que vos sos más capaz de lo que crees, estoy segura que te has dado cuenta de eso y que te vas a seguir dando cuenta de eso", mencionó.

Después de dar esta actualización sobre su vida, la intérprete de éxitos como 'A veces a besos', 'Estas ganas' y 'Más fuerte' apareció en su feed de Instagram para postear un carrusel en el que se le observa disfrutando de un paseo en lancha con su hijo y prometido para desconectarse de todo por un instante, recordando de esta forma lo fundamental que es la familia en todo proceso de crecimiento.

"Sí, las raíces sí sostienen el árbol. Actúan como ancla, sujetando la planta al suelo y proporcionando estabilidad contra el viento y otros factores externos. Además, las raíces absorben agua y nutrientes del suelo, que son esenciales para el crecimiento y la supervivencia del árbol", reflexionó.

En cuestión de horas, el post recoge casi 400 mil 'me gusta' y múltiples mensajes de sus seguidores.