El peor beso de Greeicy para televisión no fue con Mike Bahía: habló del actor que le causó náuseas

Además de conquistar al público internacional con canciones como 'A veces a besos', 'Amantes', 'Más fuerte' y 'Los consejos', Greeicy ha consolidado una carrera en el mundo de la actuación en Colombia. La caleña estuvo el 8 de junio de 2023 en el programa conducido por la mexicana Karla Díaz revelando momentos inesperados que experimentó mientras trabajaba para televisión.

Mira también: Lina Tejeiro le juega una broma a Greeicy por teléfono, a pesar de que piensa que no le contestará

El peor beso de Greeicy no fue con Mike Bahía

Cuando le preguntaron acerca del mejor y peor beso que dio para la pantalla chica, la colombiana dudó en responder; no obstante, accedió a hacerlo, siempre y cuando se mantuviera en secreto la identidad de su colega para evitar malentendidos. Según explicó, se trataba de una persona que tenía muy mal aliento debido a varios factores que le jugaban en contra.

"Era el primer proyecto donde me tocaba besarme con alguien porque antes hacía proyectos de más niña. Este hombre fumaba mucho cigarrillo que ustedes saben que tiene un olor muy específico y fuerte, tomaba mucho café. Yo no sé si... Acá lo digo con respeto porque no sé si era un problema gástrico o era que no se cepillaba cuando se levantaba (...) Ustedes no saben yo me quería vomitar", explicó.

Publicidad

Mira también: Exnovio de Greeicy se declaró abiertamente homosexual: Fotos del hombre que lo enamoró

Cabe aclarar que ella misma contó que ni siquiera se acordaba del nombre de su compañero y, en un intento por hacer memoria, mencionó un "Andrés"; sin embargo, no hizo énfasis en que este fuera su verdadera identidad.

Publicidad

"Yo trataba como de abrir la boca lo menos posible, pero muy incómodo. Desde ahí como que disimuladamente 'hey, ten, un chicle', pero fue muy incómodo porque imagínate: cigarrillo, mucho café y el estómago", añadió.

Mira también: Greeicy aseguró que su exnovio la utilizó para esconder su homosexualidad, ¿qué pasó?

Finalmente, recordó que esta experiencia la tuvo poco antes de haber conocido a su actual pareja sentimental Mike Bahía, con quien lleva más de 12 años juntos, tiempo en el que ha demostrado ser una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional, pues su amor los ha llevado a cumplir sueños y criar al fruto de su amor Kai, quien nació el 21 de abril de 2022.

Las reacciones por parte de los seguidores ante esta anécdota no se han hecho esperar: "me encanta cómo le gusta a Mike el chismesito", "Greeicy tipo 'no me ayudes mucho amor'", son algunos de los mensajes que se destacan.