Greeicy aseguró que su exnovio la utilizó para esconder su homosexualidad, ¿qué pasó?

Greeicy se encuentra de viaje en Argentina dado que se presenta este 21 de noviembre en el Teatro Gran Rex con el 'Greeicy Yeliana World Tour', por lo que se le ha visto por las calles de Buenos Aires, creando contenido con influencers, de visita en la sede de Boca Juniors en compañía de Lina Tejeiro y aprovechando para hacer prensa.

Su paso por el país gaucho hizo que aprovechara para reencontrarse con Santiago Talledo, quien más allá de haberse convertido en un amigo muy especial para ella también fue su exnovio, pues se conocieron cuando protagonizaron la serie juvenil 'Chica Vampiro'.

Es por ello que no solo grabaron videos juntos e hicieron planes en la capital argentina, sino que Greeicy fue invitada a su podcast 'Nadie dice nada' en el que ella se sacó una espinita frente a todos y dio detalles sobre su relación.

Greeicy aseguró que su exnovio la utilizó

Al hablar sobre el tiempo en el que fueron pareja, en el que ella tenía 19 y Santiago Talledo 22, la cantante colombiana, en medio de las risas de todos, afirmó que él la utilizó y recalcó que fue para que nadie se diera cuenta de que era homosexual.

"Ustedes saben que él es un hombre encantador con su personalidad y su alma, y yo me tragué", confesó Greeicy, quien destacó que tuvieron un noviazgo muy tierno, en el que fueron novios de verdad y había un cariño mutuo entre ellos.

Frente a esto, Santiago Talledo hizo énfasis en que en realidad se querían mucho y que no llegaron a tener relaciones íntimas, pues además consideraban que eran muy jóvenes para todo lo que estaban atravesando juntos. De igual manera, la cantante recalcó que ella se le insinuó y él la rechazó y fue justo en ese momento en el que terminó de unir las piezas y se percató de lo que sucedía.

No obstante, Greeicy no se guardó nada y en medio de risas dijo: "Te descubrí rápido. Nos besamos por nueve meses por la serie, pero me rechazaste boludo". Seguido a esto, mencionaron que estuvieron juntos durante tres meses.

Cabe destacar que Santiago Talledo dio a conocer que le gustaban los hombres tiempo después de haber estado en la serie juvenil, aunque durante uno de sus programas en el podcast 'Nadie dice nada' aceptó que él ya sabía esto cuando estaba con la caleña y que le mintió durante el tiempo que estuvo en Colombia.