Capítulo 195 Karsu: La madre de Nazli la reprende en público al verla con Omer

Ante la visita artística de Edip; Filiz y Hassan deciden simular saber de pintura y tolerar sus profundas y filosóficas expresiones. Luego de algunas horas, Hassan explota en contra del artista, pues les irrita sus historias y tecnicismos.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

