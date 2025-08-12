Actualizado: agosto 12, 2025 11:41 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 195 Karsu: La madre de Nazli la reprende en público al verla con Omer
Ante la visita artística de Edip; Filiz y Hassan deciden simular saber de pintura y tolerar sus profundas y filosóficas expresiones. Luego de algunas horas, Hassan explota en contra del artista, pues les irrita sus historias y tecnicismos.
