Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo 195 Karsu: La madre de Nazli la reprende en público al verla con Omer

Capítulo 195 Karsu: La madre de Nazli la reprende en público al verla con Omer

Luego de conseguir dinero, Omer tiene una cita con Nazli en un elegante restaurante. La madre de la chica los ve y tienen una pelea en público, al rato, le prohíbe volver a tener citas con el chico.