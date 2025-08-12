Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Empieza un nuevo ciclo en el Box Azul, ¿quién ganará?

🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Empieza un nuevo ciclo en el Box Azul, ¿quién ganará?

Los equipos del Desafío, Gamma, Omega y Alpha llegarán otra vez al Box Azul. No te pierdas ni un momento de este capítulo 29, para saber qué pasará con cada uno de ellos.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Empieza un nuevo ciclo en Box Azul, ¿quién ganará?
🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Empieza un nuevo ciclo en Box Azul, ¿quién ganará?
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado agosto 12, 2025 08:35 p. m.
REFRESCAR
  • 08:35 p. m.
    Desafío de Sentencia y Hambre

    Tres hombres y dos mujeres de cada equipo, Alpha, Omega y Gamma, luchan en el Desafío para defender su comida, ¿quién ganará?

  • 08:23 p. m.
    Andrea Serna habla de la prueba en el Box Azul

    Andrea Serna revela qué es lo que se llevará el segundo lugar de la prueba de Sentencia y Hambre, que en este caso es: cereal o pescado seco.

  • 08:14 p. m.
    El Elegido en el Desafío

    Un nuevo participante del Desafío Siglo XXI es seleccionado como El Elegido, ¿quién será?

  • 08:12 p. m.
    Omega en Playa Baja

    Los integrantes de Omega hablan de la prueba y Katiuska dice que ella se pondrá el chaleco si no ganan. Además, le muestra a sus compañeros lo que le pasó en la boca.

  • 08:03 p. m.
    Leo ayuda a Tina con Eleazar

    Leo actúa de cupido para que Tina pueda dormir junto a Eleazar.