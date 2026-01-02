“Hace años no tenía ni para cenar”: ganador del Desafío reflexionó sobre el dinero en su cuenta

El Desafío cambia vidas y esto es algo que muchos exparticipantes han comprobado al salir del programa, pues además del dinero que acumulan durante la competencia, también surgen oportunidades para sus emprendimientos o para trabajar con sus redes sociales.

Mira también: La respuesta de Rata cuando le preguntaron si era mejor que Sensei, del Desafío



Ahora, el ganador de Desafío The Box 2023, Sensei, llamó la atención en redes sociales, más específicamente en su perfil oficial de Instagram, ante sus más de 300 mil seguidores, al contar lo mucho que ha cambiado su vida.

En una publicación del 31 de diciembre de 2025, justo antes de recibir el Año Nuevo, escribió: “Hace años no tenía ni para cenar o estrenar. La vida cambia cuando cambias tu mentalidad… mensajes que motivan a seguir construyendo algo grande. Para todos hay”.

Sus palabras estuvieron acompañadas de un pantallazo de un mensaje de su banco, en el que se lee: “Quedan pocos días para descubrir cómo gastaste $118.300.348 en 2025”, haciendo referencia al dinero que tuvo en su cuenta y usó, como un símbolo de su éxito y el fruto de todos sus esfuerzos.



Publicidad

Con esto evidenció lo mucho que ha cambiado su situación, pues ahora tiene estabilidad y puede permitirse varios lujos junto a su familia y seres queridos, como el tradicional “estreno de Año Nuevo”, tan común en Colombia.



Cuánto dinero ganó Sensei en el Desafío The Box 2023

Cabe recordar que cuando Sensei dejó su nombre en la copa del Desafío, salió con un total de 420 millones de pesos, dinero que aseguró iba a invertir en la remodelación de su gimnasio en Pereira, un viaje familiar y en entregar una parte a Yan, quien también fue finalista, aunque no hay claridad sobre si esto finalmente se llevó a cabo.

Qué dijo Sensei de Rata, participante del Desafío

En entrevista con Jhoncito Preguntón, el deportista dijo: “El pelado es demasiado bueno. Aquí vamos a entrar en que él tiene 24 años y yo 38. Yo puedo decir que soy el único que le ha ganado a Rata. Entonces es una cosa de que el joven apenas está empezando, pero él la tiene toda. Es muy juicioso, muy dedicado, lo conozco y hace parte de mi equipo”.

Publicidad

Además, afirmó que el integrante del equipo Omega es un excelente competidor y que siempre lo va a reconocer porque lo da todo en las pruebas. Adicionalmente, señaló que cuando Sensei le ganaba era porque a Rata le faltaba fuerza, pero que él siempre brilla por su agilidad en cada una de las pruebas que se le presentan, tanto dentro como fuera del Desafío.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.