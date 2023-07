Sensei, ganador del Desafío The Box 2023, pone su nombre en la copa de campeones : "siempre lo soñé"

Tras una final de lujo, la cual era esperada por todos los amantes del Desafío The Box 2023 , Sensei y Yan demostraron por qué eran los participantes ideales para llegar a este importante punto de la competencia, pues estuvieron tan parejos que tan solo una ficha los separó de la victoria. El pereirano se convirtió en el ganador de esta edición y plasma su nombre en la copa de campeones.

El finalista y capitán de Alpha hace énfasis en su recomendación para no perder la calma en momentos de este tipo: "estuve siempre muy concentrado en mí, no miraba lo que hacía el rival, desde la primera muerte en la que estuve nunca me enfoqué en lo de los demás, siempre voy seguro a hacer mi trabajo".

Así mismo, menciona que a pesar de que Yan estuvo a la par y había recuperado la ventaja que él le había tomado, nunca se dejó ganar del miedo: "la verdad no, yo creo que cuando uno empieza a sentir presión se empieza a desestabilizar y pierde su concentración, así que me mantuve enfocado en lo que yo iba".

Ser el ganador del Desafío The Box 2023 era algo que Sensei no quería que se le fuera de las manos, por lo cual nos cuenta la razón por la cual miró de forma insistente su tablero antes de salir a correr: "simplemente quería estar seguro, lo miré y ya cuando las vi todas corrí porque desde el primer día siempre lo soñé, duré siete años tras esto y se logró".

Una vez oprimió el botón, este finalista de Alpha menciona que pensó: "siempre en mi familia, 'vamos por ustedes familia, estoy concentrado, tengo toda su energía', sé que tenía toda la vibra de mi novia porque confía mucho en mí, de mi gimnasio porque sé que todos estaban ahí haciendo fuerza y toda la comunidad de OCR de mi eje cafetero estuvo presente en esta prueba".

El finalista acepta que dado que se encuentra muy concentrado en sus pruebas no escucha lo que le dicen las demás personas, por lo cual no supo todo lo que le dijeron sus compañeros en las gradas, pues estaba confiado en sus capacidades, algo que también le había recomendado a Aleja, a quien también le había dejado en claro que si en algún momento le iba a hablar a ella era para darle un consejo puntual.

Emocionado por finalmente reencontrarse con su familia, especialmente por volver a comer un plato de arroz con pollo de su madre, Sensei expresa que: "aguanté mucha hambre, no me gané ni un premio, ni la moto, ni ver a mi familia, pero por qué, porque estaba enfocado en tener mi nombre grabado en la copa".

Aún lleno de adrenalina, el ganador del Desafío The Box 2023 comenta que esta fue una prueba bastante especial porque era la última edición de The Box y que sin dudarlo por un segundo volvería a participar en esta competencia porque considera que fue una experiencia demasiado enriquecedora.

Finalmente, Sensei les envía un gran mensaje a todos sus fanáticos: "a cada uno de los que creyó en mí y me dieron su voto de confianza gracias, espero que todo lo bonito que me desearon se les devuelva y se les multiplique porque todo lo que uno hace con amor Dios te lo devuelve con intereses".