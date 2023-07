Guajira considera que perdió la final del Desafío The Box 2023 porque su rival tuvo más suerte

Guajira y Aleja se enfrentaron en una Final de Mujeres del Desafío The Box 2023 que estuvo llena de emociones, pues fueron la fiel muestra de que en el Box Negro todo puede pasar y que la concentración, empeño y resiliencia son fundamentales para obtener el resultado deseado.

A pesar de obtener el segundo lugar en esta competencia, Guajira siempre demostró por qué mereció llegar hasta este punto, ganándose el respeto y admiración de sus rivales, quienes sabían que ella es una mujer difícil de derrotar y que tiene una gran cantidad de capacidades que la han convertido en toda una Súper Humana.

Te puede interesar: La Flaca y Mateus cumplen el sueño de ganarse una moto: estos son sus planes tras el Desafío The Box

No obstante, la precisión, la cual trató de perfeccionar en sus últimos días en la Ciudad de las Cajas, fue uno de sus principales obstáculos, pues en este punto se sintió frustrada al ver que tras tantos intentos no obtenía por lo que tanto había luchado.

Tras esto, Guajira nos cuenta qué era lo que pensaba en aquel momento en el que llevaba la delantera, pues había conseguido superar a su rival en media pista: "me sentía muy tranquila porque todo este tiempo me había preparado para esto, estaba muy emocionada por saber que llevaba muchísima ventaja, pero nunca me confié realmente".

Conoce más: Yan se corona como el Desafiante favorito del público y confiesa qué hará con las dos motos

Publicidad

Con respecto al cierre de la pista y al ver cómo Aleja la alcanzaba nos exalta que: "en el tema de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que yo llevaba se supone que yo debía ser la campeona, pero no demerito a mi compañera, lo hizo mucho mejor que yo, se le dio, tuvo más suerte que yo, es válido, y no tengo otra explicación que no sea suerte".

Una vez vio a la finalista de Omega correr rumbo al botón expresa que: "me sentí un poquito frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder". A su vez, confiesa que no escuchó mucho apoyo en las graderías por parte de los que fueron sus compañeros, por lo que recalca que ella solo cuenta con tres personas que fueron firmes durante toda la competencia y que no necesita cantidad, sino calidad.

Lee también: Los Gamma originales, del Desafío The Box, se dicen sus verdades, ¿quién se dejó manipular?

Aunque Guajira no pudo ser la ganadora del Desafío The Box 2023, esta finalista menciona cómo estar en la Ciudad de las Cajas cambió su vida: "estar aquí para mí ha sido hallarme, mejorar otros aspectos de mi vida, en teoría ha sido crecimiento personal y estoy muy agradecida por esta oportunidad".

Publicidad

Aún conmovida por el resultado, esta representante de Gamma nos revela que se lleva a su casa 48 millones de pesos, aunque recalca que su objetivo no era el dinero, sino plasmar su nombre en esa copa, algo que había intentado por casi seis años.