Caracol TV  / Todo por mi familia  / Capítulos  / Capítulo 148 Todo por mi familia: Harika se va de la ciudad con un dinero que robó

Capítulo 148 Todo por mi familia: Harika se va de la ciudad con un dinero que robó

Harika deja una carta de despedida para Ömer donde le explica que quiere empezar una nueva vida y que para hacerlo, necesita el dinero que la adulta mayor dejó en casa.