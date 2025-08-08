Actualizado: agosto 08, 2025 10:56 p. m.
Caracol TV Todo por mi familia Capítulos Capítulo 145 Todo por mi familia: Susan es arrestada por delitos financieros, ¿culpa de Akif?
La mujer es llevada a una estación y allí llega su hija Hanika, quien se muestra preocupada por lo que podría pasar en el juicio, así que le dice a Omer que por favor la cuide.
