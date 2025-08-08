Publicidad

Caracol TV  / Todo por mi familia  / Capítulos  / Capítulo 145 Todo por mi familia: Susan es arrestada por delitos financieros, ¿culpa de Akif?

Capítulo 145 Todo por mi familia: Susan es arrestada por delitos financieros, ¿culpa de Akif?

La policía irrumpe en la celebración para decir que hay una orden de arresto en contra de Sussan por deudas empresariales. Ella cuestiona a Akif, ya que él le regaló la compañía, aun sabiendo que estaba en quiebra.