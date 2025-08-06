Capítulo 144 Todo por mi familia: Berk se enfrenta a su mamá para ayudar a sus compañeras

Todos los alumnos se ponen a favor de las niñas, por lo cual, empiezan a reunir firmas para que no las expulsen y, además, dicen que, si ellas se van de la institución, todos también lo harán para apoyarlas.

No te pierdas Todo por mi familia en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

