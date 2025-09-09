En qué terminó Todo por mi familia en Colombia VS. Gran Final de la historia en Turquía

Todo por mi familia se convirtió en una de las producciones turcas más preferidas por los televidentes de Caracol Televisión; sin embargo, el pasado 8 de septiembre esta historia llegó a su fin. La novela en Colombia tuvo un final diferente a la que se transmitió en Turquía debido a la cantidad de capítulos. Te contamos en esta historia qué diferencias hubo en las dos emisiones.

En qué terminó Todo por mi familia en Colombia

En el episodio 163 se mostró como Omer, Asiye y Emel tuvieron que salir de la propiedad de Sengul debido a que ella perdió los estribos. En este sentido, los tres hermanos se vieron en la necesidad de pasar la noche en la calle hasta que se pusieron en contacto con Ismail, quien les informa que Sevgi tiene una sorpresa para ellos.



Por su parte, Sengul descubre que su expareja sentimental (Orhan, padre de Aybike y Ogulcan) tiene planes de contraer matrimonio con otra persona, por lo que termina enfureciendo. Poco después, su vida da un giro inesperado al enterarse que está en embarazo, pues se encuentra en uno de los momentos más complejos de su vida.

Akif no se quedó atrás, pues lo pierde todo debido a los malos pasos que dio en el pasado. Aunque intenta solicitar la ayuda de Tolga, el joven le da la espalda debido a que no estuvo de acuerdo con la forma en que él actuó al vender el colegio.



Cómo terminó Todo por mi familia en Turquía

En Turquía el final fue diferente, pues en los últimos episodios Doruk tiene un grave accidente de tránsito mientras va hablando por teléfono con Akif. Por otro lado, Omer y Susen contraen matrimonio y sellan su amor para toda la vida (en esta parte de la historia se conoce el desenlace de otros personajes que fueron fundamentales para la historia), mientras que Elif decide darse una oportunidad en el amor con Ogulcan, por lo que terminan juntos.

