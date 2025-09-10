Qué edad tenía la actriz que hizo de Emel cuando grabó Todo por mi familia y qué tanto ha cambiado

Todo por mi familia llegó a su fin en las pantallas de Caracol Televisión, lo que ha hecho que cada vez sean más las personas que sienten curiosidad por la exitosa producción turca, así como también por el elenco elegido para esta producción. Te contamos en esta nota todo lo que debes saber sobre Aylin Akpınar, la promesa de la industria del entretenimiento que le prestó su piel a Emel.

Mira también: En qué terminó Todo por mi familia en Colombia VS. Gran Final de la historia en Turquía



Qué edad tenía la actriz que hizo de Emel cuando grabó Todo por mi familia

Akpınar es una actriz nacida el 11 de mayo de 2012 en Estambul, Turquía, por lo que en la actualidad tiene 13 años. Sus inicios dentro del mundo de la actuación se dieron cuando era muy pequeña, pues le llegó la oportunidad de participar por primera vez en televisión en 2019 con un papel secundario en 'Ojalá nunca nos hubiéramos conocido'. Su desempeño frente a las cámaras fue tan satisfactorio que la contactaron para trabajar en otros proyectos de la talla de 'Novia de Estambul' y 'El amor te hace llorar'.



Sin embargo, su verdadero reconocimiento llegó debido a que la llamaron para ser una de las protagonistas de 'Hermanos', la serie que es conocida en Latinoamérica como Todo por mi familia (para ese entonces tenía 9 años), donde unió su talento al de otros artistas de la talla de Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Lizge Cömert, Halit Ozgur Sari, entre otras figuras que conforman la producción.

Publicidad

Mira también: Capítulo Final Todo por mi familia: Sengül se entera que Gönül se casará con Orhan y se descontrola

Akpınar recoge más de 600 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde frecuentemente comparte contenido relacionado con su faceta artística, pero también con su vida personal. De hecho, en mayo de 2025 mostró la celebración de su cumpleaños, post que fue aprovechado por sus admiradores para desearle muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida.

Publicidad

"Te deseo muchos años llenos de felicidad", "Estás muy grande", "Me alegra tenerte en mi vida", "Que tu nueva era traiga con ella toda la belleza que deseas 🌸🤍", son algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de Internet.

Mira también: Cuántos años tiene la niña de La Luz de mi vida y cómo luce en la actualidad

No te pierdas Todo por mi familia en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

