Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Todo por mi familia  / Capítulos  / Qué edad tenía la actriz que hizo de Emel cuando grabó Todo por mi familia y qué tanto ha cambiado

Qué edad tenía la actriz que hizo de Emel cuando grabó Todo por mi familia y qué tanto ha cambiado

Aylin Akpınar es la joven actriz que prestó su piel para interpretar a Emel en la serie Todo por mi familia, la cuál llegó a su fin en Caracol Televisión el pasado 8 de septiembre.