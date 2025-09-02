Capítulo 160 Todo por mi familia: Ömer rompe en llanto al hablar con Sevgi de su cáncer terminal

Ohran y su pareja se van de vacaciones, pero el hombre olvida su teléfono en el restaurante y no se entera del accidente de su hija Aybike. Por esta razón, Şengül aumenta su odio y críticas hacia él, pues, la joven está gravemente herida en el hospital.

No te pierdas Todo por mi familia en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

