Capítulo Final Todo por mi familia: Sengül se entera que Gönül se casará con Orhan y se descontrola

Orhan llega a la casa de Sengül para ver a sus hijos, y luego de que la señora insultara repetidas veces a la nueva pareja del hombre, Gönül le da una noticia que la saca de quicio.