Actualizado: septiembre 05, 2025 07:24 p. m.
Todo por mi familia Capítulo 162 Todo por mi familia: Asiye, Aybike y Ömer se reconcilian
Por otra parte, Akif se enfrenta con Nebahat y Ayla por la empresa; por lo cual, les dice que van a pagar por todo lo que está pasando. Asimismo, pelea con Suzan, quien no lo deja entrar a la casa.
