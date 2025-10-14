A Camilo le quedaron debiendo dinero y aun así se llevó una millonada del Desafío

El capítulo 72 del Desafío Siglo XXI dejó como resultado la eliminación de Grecia y Camilo, dos integrantes de Gamma que se enfrentaron con sus coquiperos. El modelo y profesional en educación física, de 28 años, aseguró sentirse orgulloso de su paso por el reality y afirmó que su salida tenía un propósito: “La vida no comete errores, tenía que estar en Gamma”

Camilo contó que había intentado participar en el Desafío en cuatro ocasiones, sin recibir respuesta. Por eso, llegar finalmente a esta edición fue un sueño cumplido:



“Me preguntaba por qué no me aceptaban, y entendí que debía trabajar en mí, en cómo me expreso, en la coherencia con la que hablo y en proyectar la imagen que el Desafío busca. Fue un proceso de reconstrucción”.

¿Con cuánto dinero salió Camilo del Desafío y en qué lo invertirá?

Antes de revelar la cifra, Camilo agradeció a Dios y entre risas comentó: “Me voy con 46.190.000, más bien me deben, pagué 8 millones en arriendo… ya tengo una visita para que me paguen la platica”.



El exintegrante de Gamma explicó que usará el dinero para ayudar a sus padres a saldar deudas, llevarlos de viaje a San Andrés e invertir en su empresa, enfocada en el desarrollo personal y la búsqueda de propósito.

A modo de reflexión, concluyó:

“Muchos me dicen que no parezco lo que soy, pero siempre doy más de lo que se espera. Me gusta aprender, crecer y rodearme de personas que me inspiren a ser mejor”.

