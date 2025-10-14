Cris destapa problemas de convivencia en Gamma: “Me sentí mal”

El exintegrante de Gamma, Cris, fue eliminado del Desafío Siglo XXI en el capítulo 60 tras competir contra Leo, Eleazar y Juan, quedando fuera del top 8 masculino y de la etapa de dos equipos. Ahora, al confirmarse que no tendrá oportunidad de regresar, se sinceró en exclusiva con Caracoltv.com.

Mira también: Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente



En la entrevista, Cris escuchó un mensaje que había grabado antes de ingresar al reality y se mostró orgulloso de su paso por el programa, así como del espacio que tuvo para visibilizar su proyecto social, la Fundación Corre Cris.



Cris destapó problemas de convivencia en Gamma

Durante la conversación, Cris recordó uno de los momentos más tensos que vivió en el programa: una discusión interna tras una prueba en el Box Rojo, en la que participaron él, Mencho, Gio y Yudisa, mientras que Rosa, Zambrano y Grecia los observaban desde la casa.

“Fue estresante para mí, me sentí mal. Ellos fueron muy duros con nosotros cuatro. Nunca expresé nada porque Gio sí dijo algo y yo no quise ahondar en el problema”, relató, refiriéndose a los conflictos por una supuesta alianza con otra escuadra.



Cris reconoció que en Gamma coexistían personalidades fuertes y muy diferentes, lo que generó roces constantes:

“Hubo charlas muy tensas y agresivas. Entiendo el concepto de convivencia y mi actitud fue de tolerar. En el día 50 el equipo todavía tenía ese problema; fuimos muy ganadores, pero eso también hizo mella en otras pruebas”.

Publicidad

Cris dijo a quiénes veía débiles en el Desafío

Al ser consultado sobre quiénes consideraba más débiles, mencionó que Pineda no alcanzó a mostrar todo su potencial: “A Pineda le faltó tiempo. Hubiera sido genial que estuviera unas semanas más”. También señaló que los más débiles fueron quienes “salieron en las primeras pruebas y no estaban a la altura del Desafío”, como Magic, quien le siguió al exmilitar.

Por último, Cris confesó que no se sintió del todo cómodo con que lo llamaran “cuchito”, aunque no permitió que eso afectara su experiencia.

“Me hirió un poco, pero entendí lo que soy. Corro ultradistancia, más de 100 km y 100 millas. Los cuchos o personas de mayor edad somos los que más rendimos en esas modalidades. La edad no es un límite; los límites están en la mente. Fue un honor competir con jóvenes”.

Publicidad

Mira también: Lucho, exparticipante del 'Desafío', se expuso ante el polígrafo; reveló si sale con alguien

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.

