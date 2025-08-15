Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Julio, del Desafío, desmiente con video que en su casa ya haya luz: “Quieren ganar con dolor ajeno”

Julio, del Desafío, desmiente con video que en su casa ya haya luz: “Quieren ganar con dolor ajeno”

El exparticipante del Desafío Siglo XXI compartió en redes un video de su hogar para desmentir la información que circula sobre que ya cuenta con servicio de energía. Mostró las condiciones reales de su vivienda.