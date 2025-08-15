Julio, del Desafío, desmiente con video que en su casa ya haya luz: “Quieren ganar con dolor ajeno”

Julio Cortés, uno de los participantes más queridos del Desafío Siglo XXI, volvió a emocionar a sus seguidores al mostrar en redes sociales que su casa sigue sin servicio de energía eléctrica. El competidor de Acacías, Meta, se ganó el cariño de los colombianos no solo por su desempeño en las pistas, sino también por su historia de vida y su carisma.

Mira también: Julio admitió que Deisy le rompió el corazón en el Desafío: “Es una mujer muy guapa”



En los primeros capítulos del reality, el salvavidas conmovió al revelar que su vivienda no contaba con luz debido a las dificultades económicas de su familia. Incluso, contó que tuvo que comprar un celular para inscribirse al programa y que lo cargaba en la casa de una vecina.

“Mi casa es esquinera, está en obra blanca, no tiene luz porque no hemos hecho el proceso”, relató entre lágrimas en aquella ocasión, recibiendo el apoyo de sus compañeros y del público.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular un video en redes sociales en el que se aseguraba que su familia ya contaba con servicio de energía, algo que él desmintió categóricamente. “Eso es mentira”, afirmó en un clip que compartió en su perfil de Instagram y TikTok, en el que mostró la fachada de su hogar y explicó que, aunque en la calle sí hay postes con luz, dentro de su casa la situación sigue siendo la misma.

Publicidad

En el recorrido, que hizo con una linterna mientras otra persona lo grababa, Julio mostró los enchufes vacíos y los espacios donde debería estar el cableado eléctrico. “Esa es la casa de mi madre”, dijo, dejando ver las condiciones de la vivienda.

Sobre las personas que difundieron la información falsa, fue contundente: “Esto es gente que quiere ganar reconocimiento con el dolor ajeno o con las dificultades de los demás…”, expresó. Luego, con un toque de humor, añadió: “Es gente que no tiene luz propia"; haciendo referencia a que hay varios que quieren opacar a los demás para obtener un poco de atención.

Publicidad

El participante también describió que la casa es muy humilde y que aún le faltan las bases y columnas para terminarla. “Quería que conocieran un poco sobre esto”, concluyó.

Mira también: Capítulo El Sentenciado: Julio asegura que Deisy lo invitó a la Suite ditu por interés

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.