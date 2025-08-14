Rosa le reclama a Zambrano tras perder en la prueba: “No hacen caso”

Este 14 de agosto se lleva a cabo la prueba de Sentencia y Bienestar, en la que los participantes de los tres equipos, Gamma, Alpha y Omega se enfrentan en el Box Rojo. En esta oportunidad son cuatro mujeres y tres hombres los que luchan por esa victoria.

Rosa le reclama a Zambrano

Aunque el primer punto lo hace Gamma, poco a poco Alpha los va superando hasta convertirse en los ganadores. Por lo tanto, ellos se deben enfrentar a Omega para definir el segundo puesto de la competencia en el Desafío Siglo XXI.



En esta oportunidad, Potro y Cris son los que van a recibir las órdenes de sus compañeras para llegar a la meta. Este punto es el decisivo para saber cómo quedan los equipos. Minutos después, el integrante de Omega llega de primeras y por eso quedan de segundo lugar.

A raíz de esto, todos los de Gamma se reúnen y Rosa le llama la atención a Zambrano por no haber jugado en ese último punto que tanto necesitaban. “Esto también es comunicación, que no hacen caso, por qué no te paraste. Nosotros sabíamos que ese punto tú lo hacías, porque Potro es rápido y lo pones con Cris, por eso dije que tú”, expresa.

Posteriormente, Yudisa indica que, para ella, esta prueba en el Box Rojo indica que Gamma no tiene buena comunicación. Después de esto, Gio afirma que mañana van a ganar en la otra prueba, porque tienen un comodín fuerte que es Rata. Además, todos quedaron tristes por los resultados que obtuvieron, pero hay quienes levantan el ánimo para continuar con la mejor actitud en competencia.

