"Fue mi momento humilde": Katiuska destapó qué no le gustó de Zambrano cuando salieron

El paso de la excapitana de Omega y el integrante de Beta por este exclusivo espacio ha dado mucho de qué hablar entre los colombianos que siguieron la transmisión de 12 horas a través de la aplicación oficial. Allí, ambos se desahogaron sobre lo vivido dentro y fuera del reality, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la barranquillera habló de su pasado con Zambrano.

Katiuska dijo que Zambrano era su "momento humilde"

“Con todo el respeto que Zambrano se merece, fue mi momento humilde. Por algo yo nunca lo mostré”, dijo Katiuska, dejando a Gero visiblemente sorprendido.

Ante la reacción de su compañero, la participante dio más contexto: “Salimos durante dos meses. No tengo nada malo que decir de él porque se portó como un caballero conmigo; sin embargo, dejamos de salir porque vi cosas y actitudes que no me gustaron. Y yo soy así, dije: ‘acá no me meto’”.

La exintegrante de Omega explicó que nunca le contó a su actual pareja sobre ese romance, pues no lo consideró relevante. “No se lo conté a mi novio porque, con todo el respeto que se merece Zambrano, es mi momento humilde. Por eso no lo mostré ni nada, porque definitivamente no conectamos”.

Entre las cosas que sí le agradaron de Zambrano en su momento, Katiuska destacó que él la "persiguió" durante bastante tiempo. Sin embargo, la ilusión se desvaneció al notar que esa atención no era exclusiva. “Cuando vi que era con todas las viejas, dije: ‘no, no me gusta, a mí me gusta la exclusividad’”.

La revelación dejó a Gero sorprendido y corto de palabras. Ahora, resta ver cómo reacciona su equipo si él decide contarles lo que sucedió entre los dos desafiantes.

La versión de Zambrano sobre Katiuska

El integrante de Gamma contó que mucho antes de ingresar al reality, tuvo una historia con una de las actuales participantes de Omega: Katiuska. “Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, comentó entre risas el atleta olímpico.

Incluso tuvieron una cita: “Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira, acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”.

