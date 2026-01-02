“Tuvimos que pedirle perdón a Dios”: Sebastián Caicedo se confiesa sobre situación antes de su boda

Tras su separación de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo se dio una nueva oportunidad en el amor y, en diciembre de 2024, se casó con la empresaria Juliana Diez. Desde que hicieron pública su relación, ambos han expresado la importancia que Dios tiene en sus vidas.

Ahora, el caleño, de 44años, llamó la atención por sus declaraciones en una entrevista con la emisora Bésame, donde confesó que, por motivos de su fuerte fe, había optado por el celibato y reservarse por completo para su matrimonio como un compromiso con Dios; sin embargo, reconoció que no pudo cumplirlo.



“Yo también tengo que reconocer que nosotros caímos ahí, yo ya lo había contado (...). Nosotros tratamos de agradarle a Dios, pero caímos… y después dijimos que no se había sentido tan chévere porque le fuimos infieles. Tuvimos que pedirle perdón a Dios y nos guardamos hasta el matrimonio… pero no te imaginas lo que se siente saber que hicimos caso”, expresó.

Luego, agregó que quería “hacer las cosas bien”, ya que la vida le había dado una segunda oportunidad en el amor. No obstante, sus palabras dividieron opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios lo apoyaron, mientras que otros se mostraron en desacuerdo.

Boda de Sebastián Caicedo y Juliana Diez

El 26 de diciembre de 2024, el actor llegó al altar por segunda vez para casarse con la empresaria y diseñadora de ropa Juliana Diez, luego de dos años de noviazgo y a tan solo dos meses de haberle propuesto matrimonio.



La ceremonia se llevó a cabo en la Hacienda Santa Mónica, ubicada en Llanogrande, Medellín, y fue diseñada para reflejar la fe cristiana que une a la pareja. Con ella, querían enviar un mensaje muy claro:

“Fue algo muy bonito, no fue la megafiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos ofrecerles a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo ni la ostentosidad, ni Juliana y yo, sino que fuera Dios. Dios fue el protagonista”.

