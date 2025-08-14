Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Eleazar le llama la atención a Leo por la pelea con que tuvo con Deisy en el Desafío

Eleazar le llama la atención a Leo por la pelea con que tuvo con Deisy en el Desafío

Eleazar se le acerca a Leo y le empieza a decir que él está creando un personaje y que eso podría estar jugándole en contra. Asimismo, lo hace reflexionar y le pide que no la vaya a embarrar.