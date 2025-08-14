Eleazar le llama la atención a Leo por la pelea con que tuvo con Deisy en el Desafío

Todo el problema inicia cuando Deisy le reclama a Leo por no lavar los platos, ya que le dice que no hay en dónde comer. Ella se molesta bastante con su respuesta y le pide que no le diga nada más al respecto. Por lo tanto, se crea un momento de tensión entre lodos, luego de haber estado muy felices en la Suite ditu en la misma casa Alpha.

Eleazar habla con Leo de Deisy

Mientras él le iba exponiendo a Gero cómo es que les gustan los hombres a las mujeres, Deisy afirma que prefiere guardar silencio para no continuar con la situación que se está viviendo. Tras unos minutos después, él le sugiere a ella que no sea mala con él porque no le está haciendo nada.



Posteriormente, Leo va a hablar con Lucho y le dice que él estaba molestando a su compañera con el tema de hacer los oficios en la casa Alpha. Además, le describe el momento en el que ella supuestamente lo irrespetó y que ese detalle no le gustó para nada a él, porque él nunca actuó de mala fe. A lo que el integrante del equipo le expresa: “Pues no la determine y ya, se hace coger fastidio”.

Adicionalmente, Lucho opina sobre Tina y cree ella duerme con Eleazar, porque es la manera de sentirse protegida por ser el capitán. “Yo con alguien así no me meto, por más bonita que sea, yo cuido mis sentimientos”.

Luego de aquel momento tensionante, Eleazar se sienta a hablar con Leo y le hace una recomendación por lo que acaba de pasar. “Tú estás creando un personaje y la gente se lo va a comer. Si lo sigues creando va a llegar un punto en el que ese eres tú y para salirte de ahí te va a quedar muy duro. Eres gracioso y alegre, entonces eso te puede jugar en contra, más adelante”.

