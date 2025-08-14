Emotivas palabras de Leo, de Alpha, a Juan en la entrega del chaleco en Omega

Los participantes de Alpha se reúnen para acordar lo que Leo le va a decir a los de Omega cuando les lleve el chaleco. Cuando él llega con la maleta, el equipo, que antes estaba liderado por Katiuska, dice que se esperaba aquel hecho.

Mira también: Por qué Tina lloró en casi toda la prueba del Desafío: estuvo a punto de rendirse, pero no lo hizo



Después de esto, Leo se acercó y Juan lo fue a saludar, y ahí le dice lo siguiente: "Te extraño muchísimo", expresa. A lo que el capitán de Omega le pregunta si no tiene un sándwich por ahí, debo a la situación que viven en Playa Baja.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.