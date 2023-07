Yan se corona como el Desafiante favorito del público y confiesa qué hará con las dos motos

En medio de esta gran final del Desafío The Box 2023 , todos los desafiantes que hicieron parte de esta edición se reencontraron en el Box Azul luego de que Andrea Serna y Gabriela Tafur les dieran a conocer la sorpresa de una última competencia antes de la gran final en el Box Negro, siendo esto inesperado principalmente para Yan, Sensei, Guajira y Aleja.

Una vez allí, las presentadoras les comentaron que tan solo cuatro hombres y cuatro mujeres iban a tener el lujo de no solamente volver a estar en uno de los boxes, sino de ganarse una de las dos motos que estaban en juego. Los desafiantes convocados fueron los ocho más votados por los colombianos.

No obstante, aquel que fuese seleccionado como el Desafiante favorito por el público iba a tener que ceder su puesto para que otro de sus compañeros pudiese luchar por este maravilloso premio, ¿por qué? esto porque el ser acreedor de la mayoría de votos le dio una moto.

Yan se convirtió en el Desafiante favorito del público, algo que lo dejó sin palabras mientras que estaba en el Box Azul, pues no pudo creer que nuevamente pudiese llevarse este tipo de recompensa a todo lo que se ha esforzado en su paso por el Desafío The Box 2023.

Es por ello que aprovecha los micrófonos de Caracol Televisión para darle las gracias a todos los colombianos que lo han apoyado, pues a pesar de que no ha podido tener contacto con ellos sabe que muchos se han podido ver identificados con su historia de vida y su personalidad.

Aún sin creerse todo lo que está viviendo, Yan afirma que no alcanzan las palabras para agradecer lo que los televidentes hicieron por él y que definitivamente la Ciudad de las Cajas le cambió la vida, por lo cual también invita a que quienes tengan este sueño no duden en seguir luchando por él.

En cuanto a ser el ganador de dos motos, este finalista confiesa que nunca se imaginó algo así: "tengo dos motos, sí, pero como se han dado cuenta también tengo como 20 sobrinos, así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, con mis papás. Yo sé que ellos están muy felices por esto que me está pasando".

A su vez, Yan es consciente de que sus seres queridos quedarán con la boca abierta, pues: "allá en mi pueblo la moto de más alto cilindraje es de 150 y llegar con una 400 y una 660 la gente no lo va a creer, porque es algo tan grande que van a estar muy felices por este logro"

Finalmente, el representante de Beta en la final revela que decidió cederle su puesto a Matheus porque sabe de primera mano que a él no le ha tocado fácil y que tiene una mamá que lo ha dado todo por él, por lo que esta fue la primera imagen que tuvo al ver a sus compañeros: "quise darle esa oportunidad porque sé lo duro que le ha tocado en la vida y eso sería un grandísimo regalo para él".