Ricky responde con quién le hubiese gustado dormir en el Desafío The Box 2023: "estoy casado"

El Desafío The Box 2023 está oficialmente en su final y los participantes empiezan a revelar detalles de cómo fue ser parte de esta nueva edición del reality de los colombianos. En diálogo con Caracoltv.com, Ricky confiesa cuál fue la prueba a la que más le gustó enfrentarse dentro de La Ciudad de las Cajas y a quién definitivamente le hubiese conocer más.



Ping Pong con Ricky, del Desafío The Box 2023

Ricardo José Rodríguez Romero, más conocido como Ricky en la producción de Caracol Televisión, inicia mencionando que su noche preferida en este bello municipio de Cundinamarca fue cuando ganó el primer Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, no solo porque tuvo la oportunidad de probar la victoria después de aguantar mucha hambre, sino porque pudo comer hamburguesas en compañía de los integrantes de Omega.

Posteriormente, señala que sin lugar a dudas una de sus pruebas favoritas fue el Box Arcoíris, también conocida entre los desafiantes como aire, ya que le ayudaba a ponerse retos que debía ir afrontando poco a poco hasta cumplirlos en su totalidad.

Ricky también asegura que le hubiese gustado conocer más a Paz, la primera eliminada de las mujeres dentro del reality, debido a que ella no pudo saber mucho acerca de sus compañeros y tampoco del funcionamiento de los ciclos dentro de la competencia.

Asimismo, se muestra un poco avergonzado cuando le preguntan con quién dormiría: "No, yo tengo esposa, pero yo dormiría con... Yo dormiría con Paz también", dice entre risas.

Finalmente, agrega que Saskya es la participante que más le pareció atractiva de todas las mujeres que estaban dentro de cada una de las casas y que sus favoritos para ganar el Desafío The Box 2023 y plasmar sus nombres en la gran copa son Yan y Aleja.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?