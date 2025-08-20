Por qué Alpha quiere quitarle a Eleazar la capitanía: salen a la luz nombre de posible reemplazo

Durante el capítulo 33 del Desafío del Siglo XXI, los integrantes de Alpha iniciaron la conversación respecto a la importancia de un cambio de capitanía en la casa morada. Es necesario recordar que el coach de vida asumió este rol luego de que sus compañeros lo postularan al ver que Cami había intentado protegerse del Chaleco de Sentencia.

Por qué le quieren quitar la capitanía de Alpha a Eleazar

Desde que quedó elegido como líder de los morados, Eleazar ha tomado varias decisiones impopulares en el programa. Dentro de ellas se encuentran el Chaleco de Sentencia a Sathya luego de que Manuela cometiera un error, la decisión que tomó de cumplir con la tarea de El Elegido y llevarse 10 millones de pesos, y las actitudes que tiene con el resto de sus compañeros en las que trata de mostrar su poder.



Recientemente, el hombre dividió opiniones en Alpha por supuestamente haber pasado por encima de sus compañeros a la hora de escoger un alimento para subsistir a lo largo del ciclo. Todo inició cuando Andrea Serna informó que quienes ocuparan el segundo lugar podían quedarse con los cocos o con la lengua de res.

A pesar de que la mayoría de sus compañeros pidieron quedarse con la fruta, el capitán solicitó que les dieran la lengua teniendo en cuenta que puede tener más nutrientes. Al ver que el resto del grupo no estuvo de acuerdo, aseguró que podrían “ayunar” y que así quienes sí quieran alimentarse tendrían más comida.

“En esta oportunidad les voy a pedir únicamente un favor. Confíen en mi conocimiento y si definitivamente tomé una mala decisión, entonces no vuelvan a confiar en mi conocimiento”, expresó.

Eleazar cumplió con su promesa y cocinó la carne; por lo que los participantes se dieron la oportunidad de probar la receta; sin embargo, no descartaron poner sobre la mesa la posibilidad de que otra persona asuma las riendas del equipo. De hecho, la persona más opcionada para desempeñar esta tarea es Leo debido a su compromiso con la escuadra.

