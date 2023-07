En el Beta original, del Desafío The Box, aseguran que en su equipo hubo hipócritas y Judas

El equipo Beta de la primera fase del Desafío The Box 2023 fue uno de los que menos conexión logró tener durante este tiempo de la competencia, pues tuvieron varios problemas por causa de la convivencia, ya que se la pasaban en un constante conflicto y no sabían la manera correcta de comunicarse los unos con los otros.

A su vez, se vieron expuestos a varias pruebas difíciles que no solo se disputaron por medio de los boxes, sino que los vivieron al tener que afrontar el reto de cortarse el cabello, tener que estar temporadas en Playa Baja o someterse ante varios chalecos que terminaron llegando a sus participantes.

Y es que pasar por todo esto no fue algo sencillo, pues hizo que las emociones se descontrolaran y que las situaciones fuesen llevadas a extremos, en los cuales la frustración jugó un papel fundamental.

Dado que entre los desafiantes de este Beta original aún hay varias cosas que no se han podido hablar de frente, decidimos darles el empujón para hacerlo por medio de indirectas, en las cuales no faltan las risas, pues son temas que fueron polémicos.

La encargada de tomar la vocería en la dinámica de 'Alguien de aquí' en los Beta original es Valeria, quien afirma que uno de sus compañeros lloraba todos los días porque tenía hambre y se quería ir. En medio de las risas de sus compañeros, Mackarthur es el segundo en tomar posesión de la silla de poder y comentar que uno de los presentes quería ser el capitán, pero él lo sacó en el primer Desafío de Muerte.

Con la intención de no dejar a nadie sin su respectiva pulla, Afredo revela que uno de sus compañeros puede ser catalogado como un Judas. Tras la polémica declaración, Kaboom toma posesión del micrófono para lanzar su indirecta, la cual va hacia el exdesafiante que lo hizo aguantar hambre por muchos ciclos.

Los ánimos por parte de los miembros de Beta se tornan hacia Sara, quien asegura que uno de los participantes solo pensaba en hacer estrategias. Con la intención de exponer a uno de sus colegas, Gema es la siguiente en sumarse a la dinámica y confiesa que uno de estos exparticipantes era un traicionero y terminó pidiéndole perdón.

El cierre está a cargo de Ricky, quien terminó convirtiéndose en el capitán encargado de mantener con vida a esta casa, por lo que quiere dejar en claro que había alguien bastante hipócrita, aunque sus compañeros consideraron que fue "muy suave" al lanzar su indirecta.

