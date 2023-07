Desafío The Box: Así se sienten Guajira, Sara, Juli y Aleja tras haberse enfrentado en la Semifinal

Una Semifinal hecha para Súper Humanas fue la prueba que enfrentaron Guajira, Aleja, Juli y Sara en los Boxes Azul y Amarillo de La Ciudad de las Cajas. Luego de procesar un poco todo lo que ocurrió en la competencia, las participantes del Desafío The Box le conceden una entrevista a Caracoltv.com para hablar de los momentos más importantes del encuentro deportivo.

La primera en referirse al tema fue Sara, la más reciente eliminada, quien señala que, aunque sintió frustración a penas Andrea Serna anunció que la prueba había llegado a su fin, se siente dichosa por el lugar al que llegó. Asimismo, dice que de ahora en adelante seguirá trabajando en su proyecto en redes sociales y en sus marcas mientras disfruta de la compañía de su familia.

Juli, por su parte, asegura que sin lugar a dudas el obstáculo de la pista que más le generó complicaciones fue la rampla del inicio; sin embargo, decidió intentarlo varias veces hasta poder estar casi que al mismo nivel de juego de su compañera "en el resto de la prueba logré alcanzar a mi compañera Aleja, siempre tengo la frente en alto, siempre quiero dar lo mejor de mí y hoy gracias a Dios las cosas se dieron", señala.

Aleja no se queda atrás, pues aprovecha el espacio para expresarle su admiración a las otras tres Súper Humanas, quienes han demostrado estar preparadas no solo física, sino también mentalmente para asumir el verdadero reto que supone esta producción de Caracol Televisión.

Finalmente, Guajira, quien obtuvo el título de primera finalista del Desafío The Box 2023 al igual que Sensei, agrega que no se había dado cuenta que tenía mucha ventaja, pues estaba muy concentrada en superar el tronco de la pista, mismo obstáculo que la detuvo anteriormente en el Desafío de Capitanas y que hizo que ella bajara la bandera de la casa Gamma.

