Yan le dio a Sara en el Desafío The Box 2023 algunas recomendaciones para lucirse en la Semifinal

El capítulo número 79 del Desafío The Box 2023 dio mucho de qué hablar no solo entre los participantes que se encuentran en La Ciudad de las Cajas, sino también entre los televidentes que seguían la transmisión en vivo. Justo antes de que Sensei, Yan, Kaboom y Byron se enfrentaran en la Semifinal Masculina, uno de ellos decidió aconsejar a Sara.

Se trató de Yan, quien no dudó ni un solo momento en darle a la creadora de contenido digital sus mejores recomendaciones para que pueda tener un buen desempeño a la hora de enfrentarse a grandes Súper Humanas como lo son Guajira, Juli y Aleja, que anhelan ganar la competencia para estar cada vez más cerca de la final.

"Analizar cada obstáculo le va a ayudar a uno a ahorrar tiempo, si hay algunos obstáculos que se le dificultan, tratar de mirar a la persona que mejor lo haga para seguir esos pasos (...) Si de pronto es un arrastre bajo o algo así y le queda muy pesada la malla, pegársele a otro para que le ayude porque pues no todos tienen la misma facilidad de pasar los obstáculos", expresó el desafiante en medio del capítulo.

Por último, pero no menos importante, le recomendó "meterle el corazón" a cada encuentro deportivo, pues aunque sabe perfectamente que no va a ser tarea fácil cruzar la línea de llegada, también está seguro de que no es imposible, por lo cuál no hay que perder nunca la esperanza de salir victorioso.

Sara agradeció las palabras de su compañero y aseguró que hará todo lo que esté a su alcance por tener un buen rendimiento en el terreno de juego y avanzar de esta manera a la siguiente fase de la producción de Caracol Televisión.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?