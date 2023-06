Andrea Serna se emociona en el Desafío The Box al conocer que Cifuentes recibirá la correspondencia

Luego de haberse enfrentado en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia y Servicios, los integrantes de Alpha y Beta se reúnen con Andrea Serna para conversar acerca de los momentos más importantes de la prueba. Es justo en este momento cuando la presentadora le pregunta a Cifuentes acerca de cómo se siente de recibir el servicio de mensajería.

"Confirmado, Andrea. Para mí. Dios me dio la oportunidad de ver a mi hijo y a mi familia", señala la capitana de la casa morada, a lo que la conductora del reality de los colombianos responde: "lo aplaudo como madre, Cifuentes, qué emoción".

Posteriormente, es La Flaca la encargada de explicar que antes de la prueba Kaboom hizo una rifa dentro del equipo para determinar quién se quedaría con el beneficio, de manera que Cifuentes corrió con muy buena suerte y obtuvo el premio: "y justamente el primer número, o sea, no nos dejó ni siquiera decir, el primer número lo dijo ella y se lo ganó".

De igual forma, la conductora indica que Beta deberá elegir si le pagará el arriendo a Gabriela Tafur, que tiene la módica suma de 30 millones de pesos, o si prefieren ahorrar e irse directamente a Playa Baja. Cabe aclarar que por el momento el título a El Mejor Equipo del Ciclo todavía no se define, pues Beta obtuvo la vitoria en el Desafío y Hambre, mientras que Alpha se coronó en el segundo encuentro.

"Está el chaleco de sentencia, el primero de este ciclo para una mujer, ya tendrán momento para decidirlo y comunicarme. No es más, a sus casas, gracias", finaliza Serna.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?