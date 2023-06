Escudero le pide a Beta en el Desafío The Box que le ponga el primer chaleco de sentencia del ciclo

Mientras Beta está disfrutando de una deliciosa comida que Gabriela Tafur le llevó como premio a su casa, Escudero aprovecha para dar a conocer su intención de ponerse él mismo el primer chaleco de sentencia del ciclo en el Desafío The Box 2023 a pesar de haber tenido un buen rendimiento en el Box Azul durante el Desafío de Sentencia y Hambre, noticia que claramente genera todo tipo de reacciones entre sus compañeros, excepto de Yan que ya sabía la verdad.

"¿Cómo le vas a restar mérito al chaleco que te acabas de ganar tú? Además fuiste tú, real. Jamás estaría de acuerdo con eso. Vos no sabes la oportunidad tan grande que tienes aquí, ya son solo unos días nada más. Que te sentencien y no se dé en la muerte es otra cosa, pero ahora no (...) Todo lo que has aguantado, en serio, ¿y te vas a rendir al final? O sea que pago el bus y me voy a pie", son algunos de los comentarios que emiten sus compañeros con un poco de indignación.

La segunda voz de Maluma, por su parte, responde: "Yo siento que hay gente que merece llegar a la final (...) Eso me llena de orgullo, que yo pasé por toda esas cosas (aguantar hambre), pero yo siento que hay personas que podrían dar mejor show en una semifinal, por ejemplo, o en una final", expresa.

Sus compañeros intentan hacerle ver que todo puede pasar en La Ciudad de las Cajas y que un gran show podría ser eliminar a uno de los Súper Humanos que más han destacado en el programa por sus habilidades físicas, tal como lo ha hecho Sara en repetidas oportunidades. Asimismo, la joven resalta la importancia de la fuerza mental en todo el proceso, pues ambos han aguantado varios ciclos sin probar bocado, lo que demuestra las verdaderas habilidades que tienen.

