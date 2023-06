Guajira y Mai, del Desafío The Box, aseguran sentirse inconformes en Beta: "no se siente igual"

El capítulo número 64 del Desafío The Box 2023 inicia con Alpha y Beta en sus respectivas casas hablando de la falta que hacen los más recientes eliminados del reality de los colombianos. Uno de los momentos que más llama la atención de la transmisión en vivo es cuando Mai y Guajira tienen una conversación acerca de cómo se han sentido en la casa azul desde que se configuraron nuevamente los equipos en La Ciudad de las Cajas luego del Desafío de Capitanas.

"Esa vaina me aburre, qué pereza estar así. O sea, ya me voy a enfocar en lo mío y ya está. Si no limpiamos esa cocina, ayer fuimos las únicas... Si no limpiamos, así queda. ¿En qué momento dejé caer la bandera de Gamma? Estaríamos en casa, seríamos naranjas", señala Guajira a lo que Mai responde: "no, yo también. Me siento súper extraña. No sé, como que me levanto y no es lo mismo, ni se siente igual". Cabe aclarar que en este punto Escudero, que escucha gran parte de la conversación, se retira del comedor para dejarlas charlar tranquilamente.

Posteriormente, la segunda voz de Maluma le confiesa a Sara y Yan lo que acaba de escuchar, de manera que la joven contesta que tal vez todo se trata de un malentendido, pues sugiere que sus compañeras están un poco preocupadas por el hecho de que Iván, excapitán de Gamma, fue el más reciente eliminado al igual de Daniela en los duelos que se llevaron a cabo en el Box Negro.

"No, nada, con toda, es porque están nerviosas por la salida de Iván, porque los cogió y por eso también están bajoneadas. Deben estar prevenidas por los chalecos y todo eso, que les dio duro la salida. En esa parte es entendible", explica la Súper Humana.

El llamado de Juli en el Desafío The Box

Juli se reúne con todo el equipo en la casa Beta para hablar sobre la importancia de tener una buena comunicación a pesar de las diferencias. Es así como salen a la luz problemas de organización, limpieza y el hecho de que Sara acostumbra a comer bastante al inicio de cada ciclo, lo que ha generado opiniones divididas.

