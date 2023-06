Escudero le dice a Yan que le pidió el chaleco de sentencia a Alpha en el Desafío The Box

Los integrantes de Alpha y Beta regresan a sus casas para hablar sobre los más recientes eliminados del Desafío The Box 2023 mientras recargan energías con la comida que puso la producción en la cocina. Luego de mencionar que se siente un sinsabor porque salió un Súper Humano de cada grupo, los deportistas se dividen en las casas. Es justo en ese momento cuando Escudero le hace a Yan una importante revelación.

El artista asegura que mientras todos estaban despidiendo a Daniela e Iván de La Ciudad de las Cajas, él aprovechó para hacerles señas a los integrantes de Alpha y pedirles de este modo que le envíen el próximo chaleco de sentencia del ciclo, pues siente que sus compañeros ha luchado más para cumplir el sueño de ganar el reality de los colombianos.

"No puedo quedarme más tiempo acá", señala la segunda voz de Maluma, a lo que su compañero contesta de manera jocosa: "Usted no quiere quedarse más tiempo acá y yo no quiero irme, yo quiero estar en la final".

En Alpha, por su parte, Sensei les cuenta a los demás participantes que Escudero intentó comunicarse con él; sin embargo, aclara que tan pronto entendió el mensaje que le estaba transmitiendo, le respondió con una seña que no es una decisión que pueden tomar a la ligera, por lo que la respuesta es no.

Cabe aclarar que toda esta situación se presenta después de que Alpha diera a conocer que está yendo por las cabezas más fuertes de la competencia, pues los más recientes sentenciados por parte de la casa Beta fueron Iván y Juli, su capitana. Esto al parecer significaría que las fichas que son calificadas como "débiles" podrían avanzar en competencia para que sigan debilitando a Beta y que al momento de enfrentarse a ellos las pruebas sean más sencillas; sin embargo, participantes como Guajira afirman que un plan como este puede ser contraproducente pues la producción puede dar muchas sorpresas.

