Juli y Rapelo hicieron una apuesta para cuando salgan del Desafío The Box, ¿de qué se trata?

Está por cumplirse el primer ciclo luego de la reorganización de los equipos tras el Desafío de Capitanas, en el que Juli se aseguró de estar de vuelta con su gran amigo Rapelo, con quien se entendió muy bien desde el primer momento cuando conformaban Alpha, ya que llegaron al punto de contarse todo y dormir juntos, motivo por el cual la despedida les había costado bastante, ya que ella tuvo que partir a Beta.

Es por ello que los fanáticos de este programa estaban a la expectativa de lo que pudiese pasar con estos participantes en la misma casa, ya que a pesar de estar en otras escuadras, se habían presentado algunas escenas de celos por causa de nuevas amistades que estaban cosechando.

Te puede interesar: Kaboom le confesó a Andrea Serna que es metrosexual: "me gusta cuidarme"

Antes del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Juli y Rapelo tuvieron una conversación bastante interesante mientras que sus compañeros estaban descansando en el piso, en la cual revelaron lo que piensan que va a pasar entre ellos dos cuando salgan del Desafío The Box 2023 .

Inicialmente, el costeño le confesó que: "aquí he dormido más que allá, o sea, descansado", ante lo cual su compañera no demoró en darle una posible respuesta: "debe ser porque me extrañabas". Esto generó que el desafiante no pudiera evitar reírse y la abrazara casi de inmediato.

Conoce más: Beta cumple el castigo de vivir con una bola de cemento atada a los pies de sus integrantes

Publicidad

Esto causó que Juli le dijera algo que lleva considerando desde hace un tiempo: "apostamos a que no vamos a hablar casi por chat, porque te decomisarán el celular. Voy a desaparecer porque le van a prohibir hablar conmigo y le va a tocar ponerme Juan Mecánico de contacto", esto, más allá del chiste, creó curiosidad en Rapelo, quien le exaltó que eso no iba a pasar y le preguntó por los motivos por los cuales pensó esto.

"Yo digo que no, tú dices que sí; qué vamos a apostar?", fue lo que le dijo el desafiante en medio de la situación incómoda en la que se estaban poniendo, puesto que él no quería llegar a creer que esto sucediese de verdad.

Lee también: Juli y Yan critican la decisión de Alpha en el Desafío The Box 2023 de sentenciar a los más fuertes

Sin duda alguna esto motivó a Juli, quien aceptó esta propuesta y le dejó en claro que a ella no le interesa algo como una pizza, sino que sinceramente quiere obtener algo que valga la pena; esto sorprendió a Rapelo, quien destacó su exceso de seguridad. Finalmente, al apuesta se pactó con una cadena de oro, lo que llevó a que el costeño a decirle que pronto le enviará sus medida exactas.

Publicidad

Por otra parte, este competidor le planteó a ella el hecho de que su novio le terminara, ante lo que la capitana de Beta le hizo énfasis en que ella lo quiere mucho, dado que ha sido un gran apoyo y con quien ha sentido cosas muy diferentes. A su vez, le recalcó que si a ella se quedaba sin pareja haría que él también.