Cifuentes dice que la mejor opción es sentenciar a Juli en el Desafío The Box 2023, ¿traición?

Cifuentes y Daniela se roban la atención durante el capítulo 62 del Desafío The Box 2023 al tener una conversación bastante seria sobre la sentencia que deberán poner luego de haber ganado en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo que se llevó a cabo en el Box Amarillo, pues insinúan que la persona más idónea para portar el temido chaleco es Juli, quien hacía parte anteriormente de la casa morada.

El hecho tiene lugar en la ducha, mientras la capitana se está limpiando el lodo que tiene en todo el cuerpo: "Dani, mira, yo te digo una cosa. Vos puedes sacar a la que sea solamente sino te aceleras", señala Cifuentes a lo que su compañera responde: "Sí amor, no, nada. Si llega el chaleco entonces, obviamente va a llegar, yo creo entonces que a Juli (...) Ella a veces no es tan precisa y no es más rápida que yo. Voy a dar mi mil por ciento y voy a tratar de eso porque yo te digo una cosa, donde yo llegue a sacar a Juli, vamos a tener ciclos perfectos", señala.

Cabe aclarar que Juli fue una ficha muy importante para Alpha durante la primera etapa de la producción y logró tener una relación muy estrecha con los concursantes; sin embargo, el Desafío de Capitanes la hizo acomodarse en un grupo completamente diferente hasta el punto de convertirse en toda una capitana.

Anteriormente, cuando los participantes que fueron al Box Amarillo regresaron a la casa, fueron recibidos por sus compañeros con aplausos, gritos y el canto característico de la casa morada; sin embargo, la conversación se tornó un poco seria cuando todos hablaron sobre lo desagradable que sería verse obligados a enfrentar el reto de entregar todo el dinero que han ganado a lo largo del reality a sus oponentes, por lo que expresaron que prefieren verse beneficiados o definitivamente evitarlo a toda costa.



Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



