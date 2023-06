Escudero le insinuó a Sara que Iván le está coqueteando en el Desafío The Box: "date la oportunidad"

La nueva etapa en el Desafío The Box 2023 ha generado muchos sentimientos entre los participantes, pues mientras unos se lamentan por lo sucedido en el Desafío de Capitanas en donde Guajira tuvo que bajar la bandera de Gamma , otros simplemente se están dando la oportunidad de relacionarse con sus compañeros. Uno de las conversaciones que más ha llamado la atención en Beta fue precisamente la que sostuvieron Sara y Escudero sobre Iván.

Justo antes del Desafío de Sentencia y Hambre, la segunda voz de Maluma se sinceró con su amiga y le aseguró que percibe que Iván está intentando coquetearle a ella desde que ingresó a la casa azul: "yo si llego a un equipo digo 'me hubiera gustado que nos conociéramos más' uno no le dice eso a cualquiera, eso no es normal", señala.

Como respuesta, Sara señala que sí le parece un mensaje natural; sin embargo, Escudero agrega que cuando ellos se conocieron no tuvieron un acercamiento de ese tipo y tampoco hizo el comentario mirándole los labios con intenciones de generar cierta tensión.

"Usted siempre metiendo la cizaña", señala la creadora de contenido digital de manera jocosa a lo que el artista contesta: "Date la oportunidad. Tú dizque no, pero ese hombre es muy lindo (...) Y está soltero".

Cabe aclara que al inicio del reality de los colombianos Sara tuvo un acercamiento con Bogdan ; sin embargo, luego de compartir un mágica noche en El Cubo, la joven reveló que no se sentía del todo cómoda estando con él, de manera que decidió pedirle que quedaran mejor como amigos dentro de La Ciudad de las Cajas.

Iván, por su parte, no ha tenido ningún romance dentro de la producción de Caracol Televisión; no obstante, sus redes sociales sí están llenas de mensajes de varios aficionados en donde destacan no solo su rendimiento en cada una de las pruebas sino que también elogian su indudable atractivo físico.

