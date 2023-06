Nuevos equipos del Desafío The Box 2023: Así quedan configurados Alpha y Beta en el reality

Sin lugar a dudas uno de los momentos más nostálgicos del capítulo número 58 del Desafío The Box 2023 es precisamente cuando Guajira se disculpa con sus compañeros de Gamma por haber perdido en el Desafío de Capitanas y se dispone a bajar de manera oficial la bandera de dicha casa. Posteriormente, Juli y Cifuentes se apresuran a dar a conocer quiénes serán los nuevos integrantes tanto de Alpha como de Beta.

"Guajira, tú llegas a este Desafío de Capitanas precedida de una cantidad de triunfos, de éxitos con tu equipo, pero hoy eres la encargada de bajar la bandera de los Gamma, ¿qué se va con esa bandera", pregunta la presentadora del reality de los colombianos, Andrea Serna, a lo que la Súper Humana contesta: "Esto es mucho más que un juego. No se van los sueños porque sé que mi equipo me sigue viendo como antes de salir de la casa y yo también los sigo viendo a ellos de la misma manera y los respeto. Siguen siendo la segunda oportunidad más linda que me ha dado la vida y Dios, quiero decirles que tienen todo mi respeto y mi admiración".

Posteriormente, Guajira abandona esta zona de La Ciudad de las Cajas y es recibida por sus compañeros en la casa naranja, mientras intentan darle ánimos en esta difícil etapa de la producción de Caracol Televisión.

La nueva configuración del Desafío The Box 2023

Tal y como lo anunció al inicio del capítulo, Serna le dice a Cifuentes que tiene la oportunidad de empezar a elegir a los nuevos integrantes de su grupo.

Alpha, queda liderado por Cifuentes y Sensei. Además, cuenta con la participación de otros Súper Humanos como Kaboom, Byron, Ricky, La Flaca, Daniela y Aleja. Por otro lado, Beta queda conformado por Juli, Rapelo, Yan, Iván, Escudero, Guajira, Mai y Sara.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



