Fans del Desafío The Box aseguran que Gamma tiene una "doble moral" por enchalecar a Valeria

Muchas fueron las emociones que se vivieron en el capítulo 56 del Desafío The Box 2023 , pues Gamma tuvo la oportunidad de ponerle el cuarto chaleco del ciclo a una mujer de Alpha tras ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Sin embargo, la noticia no fue muy bien recibida por la casa morada, pues sus integrantes también recibieron el reto de pasar toda la noche en Playa Baja sin ningún tipo de comodidad.

Tan pronto como Kaboom llegó a sentenciar a Valeria, Cifuentes aprovechó para demostrar su enojo, pues calificó a sus oponente de desleales por no haber respetado el trato que había entre ambos grupos y por darles dos malas noticias en un mismo día, teniendo en cuenta que desde el inicio del reality de los colombianos habían mencionado la importancia de ser equitativos durante el juego.

Como así que muy duros con ellos, es que no se acuerdan cuando enchalecaron al equipo de beta completo o que? #DesafioTheBox2023 #DesafioTheBox pic.twitter.com/NYa9b1DYko — Adrián Gutiérrez (@Adrian_strong1) June 15, 2023

El enfrentamiento fue tal, que diferentes fanáticos de la producción de Caracol Televisión se tomaron plataformas digitales como Twitter para reaccionar con humor a lo sucedido. A pesar de que muchos usuarios respaldaron cada una de las palabras que dijo la capitana de la casa morada, otros simplemente se le fueron encima, de manera que se encontraron comentarios de todo tipo.

La flaca: ay yo si les respondo y formo un peo a todo lo que me digan

Alguien: quieres llevar el chaleco?

La flaca: #DesafioTheBox pic.twitter.com/BwszwtXPJw — Luis Suárez (@LuisOAlgo) June 15, 2023

"La verdad Gamma sí la embarró no enviándole ese chaleco a Beta", "yo siento que Alpha ni siquiera estaba molesto por los chalecos y el castigo, sino por la doble moral de Gamma", "en Alpha son unos dramáticos, que no tienen comida, que están sufriendo jajaja y Beta nunca tiene comida, ni servicios y aun así los enchalecaban, sin contar a los pobres omegas", "es que Guajira y Mai son una mediocres y miedosas, ¿cuál es la necesidad de conservar una ficha débil? ¿No se creen capaces de enfrentarse y derrotar fichas fuertes?", son algunos de los mensajes que se destacan en Internet.

Con toda esa ira que tiene Cifu acumulada, no me sorprendería que se haga matar allá en capitanía y quede de primera #DesafioTheBox #desafiothebox3 https://t.co/9GzThV7eoa — Flow_galan (@Flowgalan1) June 15, 2023

